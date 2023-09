Superbonus | ecco cosa cambia e chi ne avrà diritto

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il Governo sta pensando a una nuova proroga. Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha parlato di situazione “da mal di pancia” Tiene banco la questione del, ma sembrerebbero esserci delle novità. Nel 2024 si abbasserà fino al 70%, col rischio però di pagamenti extra che dovranno sostenere i condomini. Il Governo a questo punto pensa ad una nuova proroga. È come sempre un tema scottante: recentemente il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che è addirittura una situazione che gli fa “venire il mal di pancia”. Non ci si ferma qui: siamo di fronte ad un possibile abbassamento che arriva fino al 70% della detrazione, a partire dal 2024, col rischio di nuovi pagamenti per molti dei proprietari. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri (Ansa) – ...

Legge di Bilancio,quanto potrà spendere il governo La coperta non è corta, è striminzita . A sentire le ultime ...dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha già detto che a pensare al(che ...Per il Tempo degli Angelucci l'intervento del ministro dell'Economia merita 'applausi scroscianti' elogiando appunto 'il pragmatismo' di Giorgetti nei vari dossier elencati, dalal RdC, ...E poi - per dirla con Giorgetti - pesa la zavorra delle parole del ministro dell'Economia: " A pensarci mi viene il mal di pancia, ingessa la politica economica, non lasciando ...

A portare al centro del 49esimo Forum Ambrosetti di Cernobbio il Superbonus è stato Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, che ha usato dei toni insolitamente duri contro le politiche usate nel ...Il costo del bonus per le ristrutturazioni edilizie è fra i motivi indicati da Governo che costringeranno a una Legge di bilancio prudente ...