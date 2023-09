Superbonus | Conte | nel 2022 Fdi - Lega chiedevano la proroga

"Oggi lo chiamano "buco" - prosegue il leader di M5s - ma dall'opposizione Fratelli d'Italia chiedeva di estendere e prorogare ilPur essendo molto dibattuto e messo in discussione dall'attuale esecutivo, il110%, introdotto nel 2020 dal governoe pensato per consegnare un rimborso maggiorato sulle spese di ...Lo ha scritto su Facebook il presidente M5s Giuseppe"Ilè una misura che, dati alla mano, ha creato 1 milione di posti di lavoro, un rientro di gettito fiscale per le casse dello ...

E allora meglio gettare fango sul passato e sul Superbonus, così magari qualche cittadino in buona fede ci casca”. Lo ha scritto su Facebook il presidente M5s Giuseppe Conte “Il Superbonus è una ...Giuseppe Conte replica a Giorgetti: "Il mal di pancia viene a noi, ecco i numeri del disastro prodotto dall’incapacità del governo Meloni".