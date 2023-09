Superbonus | Conte | ' mal di pancia? Viene a noi | parlano di ' buco' ma Fdi era per estenderlo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Ecco i numeri del disastro prodotto dall'incapacità del Governo Meloni. Dopo quasi un anno aumenta la benzina, aumenta la disoccupazione, aumenta il costo dei mutui, il carovita morde e cala il Pil. Gli sbarchi di migranti - che dicevano di voler fermare - sono più che raddoppiati. E il Governo che fa? Non ricordiamo una misura concreta a favore degli italiani, delle imprese, dell'occupazione. E allora meglio gettare fango sul passato e sul, così magari qualche cittadino in buona fede ci casca". Lo scrive il leader M5S, Giuseppe, su Fb. "Ilè una misura che, dati alla mano, ha creato 1 milione di posti di lavoro, un rientro di gettito fiscale per le casse dello Stato e un impatto sulla crescita del Pil che ha fatto scendere il debito pubblico di 10 punti in due anni. Dire che è ...