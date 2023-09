Superbonus condomini | è pressing sul Mef per la proroga del 110% oltre il 2023

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Unadelilper iche non completeranno i lavori entro l’anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60% o con una percentuale comunque avanzata. È questa, secondo quanto si apprende e come anticipato dal Messaggero e dall’agenzia Ansa, una delle ipotesi arrivate sul tavolo del Mef tra le richieste per modificare il. Tra le richieste di modifica delc’è ladelilper iche non completeranno i lavori L’incentivo pieno è concesso per quest’anno aicon lavori deliberati nel 2022. Per le villette invece non sarebbe allo studio un’ulteriore, ...