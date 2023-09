Superbonus | Calenda a Conte | “Una vergogna da non rivendicare”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo il Tweet di Giuseppe, che rivendicava ilcome grande misura per l'Italia, la risposta, secca e documentata, arriva da un altro leader di opposizione, Carlo. Che scrive: "Attribuirsi i meriti della crescita dopo la pandemia è semplicemente un atto di malafede. Trattasi di normale rimbalzo del ciclo economico. Ma c'è di più, l'errore sul calcolo dei costi dei bonus edilizi ha determinato una spesa complessiva di 120 mld. La misura più costosa e meno progressiva mai fatta"

