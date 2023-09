Superbonus 90% | scatta l’obbligo del cambio residenza

(Di lunedì 4 settembre 2023) A seguito della pubblicazione, lo scorso 25 agosto 2023, sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 luglio 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono stati resi noti i criteri per poter usufruire del90%. La misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per le famiglie con un reddito basso, che nel corso del 2023 hanno realizzato dei lavori di ristrutturazione su case singole o condomini. Ilal 90% è, sostanzialmente il bonus che era stato introdotto attraverso il Decreto Aiuti Quater – il DL 176/2022 convertito nella Legge 6/2023 – attraverso il quale era stata introdotta un’agevolazione al 110%, poi ridotta al 90%, che è stato, inoltre, limitato agli immobili adibiti a prima casa il cui proprietario deve avere un reddito inferiore a 15.000 euro.90%: i fondi stanziati Per coprire il ...

Giorgetti tra "mal di pancia" e banche: paghiamo le cambiali stellari Il bonus per i lavori con lo sconto del% sulle facciate, introdotto nel 2020, avrebbe dovuto costare poco meno di 6 miliardi. ......solo dovrà fare da solo ma si ritrova in pancia una vera e propria iattura che si chiama... la riduzione degli arretrati del 65% entro il 2024; del% entro il 2026. Le motivazioni addotte ...... che indicano in 93 miliardi il conto del solo110%. In questa cifra non è incluso il bonus per i lavori sulle facciate introdotto nel 2020, al%, ma senza prezziario e massimali: doveva ...

Chi ha ancora diritto al superbonus può ottenere nel 2024 l’agevolazione solo fino al 70% della spesa. Restano in vigore tutti gli altri bonus: l’Ecobonus e il Sismabonus standard, che hanno aliquote ...Una misura che avrebbe dovuto far ripartire uno dei settori cardine della nostra economia. E rendere migliori, più sicure ed ecologiche le ...