Superbonus 110 | parla Conte | “generato 1 milione di posti di lavoro”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Parole forti quelle usate dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppenei confronti del governo Meloni riguardante110 ed eliminazione del reddito di cittadinanza. Il110 “haquasi 1di nuovi occupati e un risparmio energetico per le famiglie medio annuo di 964 euro e sono state tagliate tonnellate e tonnellate di CO2? ha affermato l’ex premier al Forum Ambrosetti. “I dati dell’occupazione erano un vanto di questo governo però erano dati dall’eredità che hanno ricevuto. A luglio abbiamo iniziato a vedere l’effetto del decreto precariato del primo maggio con un incremento di 37.000 disoccupati e 14.000 inattivi. E hanno anche avuto la genialata di accendere micce in una polveriera sociale smantellando il Reddito di cittadinanza e sostituirlo con una ...

I buoni propositi, stavolta, non sono bastati. E nemmeno la prospettiva di disincagliare una quantità enorme di crediti legati alle agevolazioni edilizie, a partire dal%. La piattaforma Enel X non s'ha da fare. Almeno non nei termini che ci si aspettava. La deadline è fissata al mese di settembre. Una scadenza orientativa, per carità, ma comunque ...Bene, quel governo di tutti, guidato dai "migliori" confermò e prorogò il, che da misura ...Daniele Franco timidamente provarono a revocarlo o almeno ad alleggerirne il peso (dal% al 100%...leggi anche False asseverazioni per il%, la Cassazione individua le 'anomalie sospette' Il sequestro del cellulare del professionista è legittimo in caso di truffeIl ...

Il leader del M5S Giuseppe Conte attacca il governo Meloni su superbonus 110 ed eliminazione del reddito di cittadinanza.Dai 35 miliardi iniziali si è arrivati a oltre cento miliardi: il costo del Superbonus continua a lievitare e pesa sul debito pubblico proprio mentre i costi di finanziamento sono elevati ...