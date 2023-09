Superbike | Jonathan Rea lascia la Kawasaki al termine del Mondiale 2023

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) C’è l’ufficialità.Rea lascerà il Teamaldeldi. Dopo ben nove stagioni insieme, condite da sei titoli mondiali (pilota più vincente della storia della categoria), il nord-irlandese ha deciso di comune accordo di chiudere la propria esperienza nonostante vi fosse un contratto in scadenza l’anno venturo. “Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte di KMC e KRT per aver creduto in me e per avermi dato l’occasione di arrivare al mio massimo livello. Ho imparato tanto e sono cresciuto tanto sia come persona che come pilota fin dal primo giorno che sono salito sulla Ninja ZX-10R ufficiale. Ovviamente la vittoria di sei titoli mondiali consecutivi nel WorldSBK rappresenteranno per sempre l’apice raggiunto con; ...