Successo assoluto per “Le sei notti di Venere”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le seidi” hanno definitivamente consacrato la centralità di Avellino sul panorama nazionale della musica popolare e mediterranea. Dal primo e travolgente appuntamento con il concertone di via Matteotti, lo scorso 20 agosto, all’ultima tappa del Festival diretto da Ambrogio Sparagna, domenica scorsa a Villa Amendola, è stato un crescendo di emozioni, segnato da una forte partecipazione. Dei giovani e delle famiglie. Le radicate e profonde tradizioni culturali irpine, collegate alla tarantella ed ai carnevali locali, sono state riscoperte e rivalutate grazie ad un preciso impegno politico dell’Assessorato al Turismo, guidato da Laura Nargi. I luoghi del cuore della città, in cui si respira la storia di Avellino, hanno visto risuonare le composizioni di artisti del calibro di Peppe Servillo e Toni Esposito, ...

... in particolare, il Parco Archeologico di Pompei ha raggiunto il podio dei luoghi più visitati in. Domenica al Museo di settembre:per Pompei, Caserta e Napoli Si è svolta ieri l'......di legami autentici e spontanei nati davanti a una birra sono ciò che conta di più in. È ... Dopo ildello spot 'The Driver', lanciato lo scorso anno e dedicato alla nuova 500, la casa ...A centimetri dal, ma senza l'ultimo passo che serviva per ottenerlo. La Fortitudo scatta ... Per San Marino tre valide con protagonistaBatista: un doppio e un fuoricampo. LA PARTITA. ...