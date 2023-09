Stupro di Palermo | l' audio della vittima | Vado avanti perché non voglio sprecare la vita

(Di lunedì 4 settembre 2023) commenta 'nonla'. Lo dice, in esclusiva a ' Pomeriggio Cinque ', la 19ennedellodi gruppo avvenuto a. In uninviato a Myrta ...

... lodi gruppo subito da una 19enne ae quello subito da due bambine a Caivano . Ognuno ha potuto indicarne al massimo tre. Secondo il 53% di chi ha risposto è "la percezione degli ...La prima puntata di 'Pomeriggio Cinque' condotta da Myrta Merlino ha centrato i temi più caldi del momento. In primis, il caso didi, che ha coinvolto, oltre all'ira della stessa conduttrice, anche il risentimento di Claudio Amendola, ospite della puntata. L'attore, seduto inizialmente tra il pubblico, con voce ..., Andrea Giambruno nell'occhio del ciclone: ora bisogna 'rigare dritto' Dopo (l'ennesima) uscita infelice circa l'associazione tra alcool e- riguardo i tragici eventi di-...

" Vado avanti perché non voglio sprecare la vita". Lo dice, in esclusiva a " Pomeriggio Cinque", la 19enne vittima dello stupro di gruppo avvenuto a Palermo. In un audio inviato a Myrta Merlino, ...Lorefice parla dello stupro di gruppo nel giorno di Santa Rosalia. «Sbigottiti, è come se avessero aggredito la Santuzza. Basta con i deliri di “onnipotenza virile” dei giovani» ...