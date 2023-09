Stupro di Palermo | la lettera della vittima | Devo andare avanti | devo riuscirci

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "Ho sentito parlare di 'rieducazione' per gli stupratori. Ma come si fa a pensare di rieducare una persona e lasciarla nuovamente in giro dopo che ha rovinato una ragazza?". Sono queste alcune delle parole che la ragazzadellodi gruppo avvenuto alo scorso 7 luglio ha deciso di affidare, con una, a "Zona Bianca", programma di Retequattro. "Perché lasciarmi condizionare l'esistenza cosìtanto da persone che vogliono solo questo?- aggiunge - voglio farlo, controvoglia, ma. Non solo perché voglio una vita migliore ma anche per mia madre, che nonostante fosse molto malata e bloccata a letto, si faceva sempre vedere col sorriso". ...