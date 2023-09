Stupri Palermo e Caivano | il governo al lavoro sullo stop ai siti porno per minori Gli studenti | “Chiediamo educazione sessuale obbligatoria”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Durante il recente Forum Ambrosetti di Cernobbio, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha rilanciato un'importante tematica che sta prendendo piede nell'agenda governativa: il divieto all’accesso aiper i. Questa misura, secondo quanto emerso, non intende essere un mezzo di censura, ma piuttosto una forma di tutela dei più giovani. L'articolo .

Dopo i recenti disumanidi gruppo avvenuti ae a Caivano, cui hanno partecipato anche ragazzi giovanissimi, si torna a parlare di "educazione" sessuale e di blocchi e filtri sui telefonini per l'accesso ai ...Baby gang,e social: ecco come è cambiata la movida criminale 2.0 Movida criminale. Ormai piccoli ... Certo i casi di Caivano esono solo due gocce dell'efferatezza che attraversa la ...... una sorta di blocco informatico che fornirebbe una risposta concreta agli, ad opera di giovanissimi, come accaduto nei giorni scorsi ae Caivano . Raccolti gli appelli di don ...

Una live sui social e una lettera a Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi in onda su Rete Quattro. La ragazza vittima dello stupro a Palermo il 7 luglio scorso si sfoga su quanto ...“Mi scrivono delle ragazze che hanno subito violenza come me e mi dicono: avrei voluto avere la tua forza di denunciare“. A raccontarlo è la ragazza di 19 anni che ha denunciato uno stupro di gruppo a ...