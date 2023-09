3.jpeg Per quanto riguarda glidi, l'81% dei rispondenti pensano che gli unici veri responsabili siano gli uomini che li mettono in atto. Stessa percentuale per chi crede che la ...Leggi Anche Stupro diPalermo, la lettera della vittima: 'Non siamo noi sbagliate, devo ... Leggi Anchea Palermo e Caivano, ministra Roccella: 'Vietare il porno per i minori' Leggi Anche ...Una violenza cieca, inimmaginabile, che ha sconvolto l'opinione pubblica italiana già scossa daglididi Palermo e di Caivano . Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera , la ...

Stupri di gruppo, cosa pensano gli italiani sulle possibili cause di queste violenze TGLA7

La Consulta Femminile, dopo tanti anni di consapevolezza e impegno nelle iniziative dedicate al contrasto della violenza sulle donne in quanto donne, esprime profonda indignazione per le efferate vice ...La domanda che oggi ci poniamo è (anche) questa: cosa fare con questi minori (maschi) che agiscono violenza sessuale Ne abbiamo parlato con il criminologo Paolo Giulini che da dieci anni lavora a Mil ...