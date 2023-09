(Di lunedì 4 settembre 2023) (Adnkronos) – Identificati microrganismiosi che rimangono nell’intestino femminile fino all’età fertile per venire poidallaal bambino durante il parto. E' il risultato dellodell’Università di Parma pubblicato sulla rivista scientifica 'Nature Communications'. L'obiettivo è comprendere la composizione delintestinale umano e la sua persistenza lungo le varie fasi della vita. Il lavoro "ha evidenziato importanti differenze delintestinale legate al sesso dell’individuo e ha permesso l’identificazione di microrganismi che rimangono nell’intestino femminile fino all’età fertile per venire poidallaal bambino durante il parto. Questi ceppi – sottolinea l'università – fanno parte del ...

L'Università di Siena è il primo ateneoa darsi delle proprie linee guida per l'uso di ChatGpt e di altri large language models, ...didattiche per un arricchimento del percorso di, ...Una norma che è stata oggetto diper diversi mesi sia da parte del parlamento che dal ...le misure previste dalla legge possano ridurre i loro rendimenti e mettere a rischio il mercato...Lo- prosegue l'ateneo - dimostra infatti come l'organismo femminile si sia evoluto per trasmettere al nascituro un corredo batterico specifico e vantaggioso. Il lavoro è stato interamente ...

Studio italiano su microbiota svela vantaggi trasmessi da madre a nascituro La Gazzetta del Mezzogiorno

E' il risultato dello studio dell’Università di Parma pubblicato sulla rivista scientifica 'Nature Communications'. L'obiettivo è comprendere la composizione del microbiota intestinale umano e la sua ...Un fuoco amico scatenato da un 'freno' disattivato accidentalmente. E' così che - complice l'incontro con Sars-CoV-2 - alcune cellule immunitarie, fra le migliaia che circolano nel nostro corpo, si tr ...