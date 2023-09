Stretching per il terzo trimestre di gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 4 settembre 2023) Alil corpo è ormai molto modificato, e pronto al parto, ma ciononostante non è detto che si debba stare immobili a letto e rinunciare all’attività fisica. In questo video della durata di circa 9 minuti la fisioterapista e osteopata Giulia di Cioccio ci guiderà attraverso una serie di esercizi dipensati per trovare sollievo da mal di schiena e problemi di postura. Per eseguirli serviranno solo un tappetino da allenamento e una bottiglietta d’acqua per idratarsi tra un esercizio e l’altro. È fondamentale ascoltare il proprio corpo e interrompere l’allenamento in caso di eccessivo affaticamento o di malessere, e monitorare la propria frequenza cardiaca, accertandosi che non super il 70% della propria frequenza cardiaca massima, da calcolare togliendo la propria età da 220 e moltiplicando poi per 0,7. ...