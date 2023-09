Strage Ustica | Andò sposa tesi di Amato e rivela un curioso aneddoto

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 settembre 2023) In merito alla vicenda delladianche Salvoha voluto esprimere il proprio pensiero. Lo ha fatto in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Repubblica” Le dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio Giuliano, di pochissimi giorni fa, sulla ‘di‘ hanno alzato dei polveroni non indifferenti. Critiche su critiche. Sia da parte della destra che della sinistra e soprattutto dall’estero, con la Francia tirata in mezzo. Ricordiamo che in quella vicenda, di ben 43 anni fa, vennero uccise 81 vittime innocenti. Are le sue dichiarazioni, però, c’è Salvo. All’epoca dei fatti quest’ultimo ricopriva il ruolo di ministro della Difesa. Proprio nel governo. Salvo...