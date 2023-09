Strage di Ustica | il missile francese | depistaggi e coperture | la ricostruzione di Purgatori torna in auge dopo le parole di Amato

(Di lunedì 4 settembre 2023) “Uno o due Mig libici in volo lungo la stessa rotta del DC9 in volo da Bologna a Palermo, nello spazio aereo italiano, nascosti nel cono d’ombra radar dell’aereo civile. Una portaerei sconosciuta. Un aereo radar sconosciuto. Due caccia quasi certamente francesi che decollano dalla base di Solenzara in Corsica, effettuano una manovra di intercettazione dei caccia libici e, nel tentativo di abbatterli, colpiscono accidentalmente il DC9”. A fare questa– ora rivelata a La Repubblica da Giuliano– qualche anno fa ci aveva già pensato il giornalista Andrea, scomparso da qualche mese. Nell’introduzione di, la verità inconfessabile, una raccolta di giornali siciliani pubblicati nel 2013, dal giorno dell’esplosione il 27 giugno 1980 alla sentenza del 2013,puntava ...

l'ex presidente del consiglio Giuliano Amato rispondendo ad alcune domande che il quotidiano gli aveva inviato per avere chiarimenti rispetto alle parole sulla strage di Ustica rilasciate a 'la Repubblica'. Giuliano Amato compie un immediato dietrofront sulla strage di Ustica e sostiene che quella raccontata da lui fosse solo una delle ipotesi. Lo fa ad appena quarantotto ore di distanza dalla sua intervista rilasciata a Repubblica che aveva destato non ...

ROMA – Parziale retromarcia di Giuliano Amato sulla strage di Ustica. “Io ho solo rimesso sul tavolo una ipotesi, già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi, ma per sollecitar ..."Io ho solo rimesso sul tavolo un'ipotesi già fortemente ritenuta credibile, non perché avessi nuovi elementi, ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità. Non altro". E' quanto spiega a ...