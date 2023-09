Strage di Brandizzo | il vescovo piangiamo troppe morti sul lavoro

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "volte ci troviamo a piangere persone che muoiono nello svolgimento delle proprie attività lavorative. Talvolta si tratta di fatalità, in altri casi si individuano responsabilità specifiche". L'ha detto l'arcidi Vercelli, Marco Arnolfo, che ha partecipato al corteo nella città piemontese, per ricordare i cinque operaisulla scorsa settimana mentre lavoravano sui binari. Il presule ha presenziato anche all'incontro tenutosi in Prefettura al termine della manifestazione. "In questo momento così difficile", ha aggiunto Arnolfo, "richiamo i contenuti del messaggio che i vescovi italiani hanno diffuso in occasione della festa del 1 maggio dello scorso anno che, a sua volta, riprendeva un intervento precedente di papa Francesco: 'La vera ricchezza sono le persone: senza di esse non ...