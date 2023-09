Strage di Brandizzo | i sindacati contro i subappalti a cascata

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - "Il governo ha recentemente fatto una legge per garantire la possibilità del subappalto a, quella legge va cancellata". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Vercelli per la manifestazione organizzata daidopo lasul lavoro didove 5 operai hanno perso la vita. "Il modo con cui si organizza il lavoro per le manutenzioni va radicalmente ripensato - ha dichiarato Landini -Basta con la logica del massimo ribasso, della pressione sui tempi alle persone. Quello che sta emergendo dai racconti è che non siamo di fronte a un episodio, siamo di fronte a un sistema". Per oggi è stato proclamato uno sciopero di otto ore in provincia di Vercelli e a livello regionale nelle categorie edili e dei trasporti. A Vercelli sono attesi almeno mille partecipanti ...

