Strage di Brandizzo | i pm ascoltano i primi testimoni La procuratrice | “Indagini come questa richiedono tempo e noi siamo pochi”

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’indagine della procura di Ivrea entra nel vivo. A distanza di 5 giorni dallasui binari appena fuori dalla stazione di, con 5 operai morti sul colpo, i magistrati hanno acquisito le primeanze riguardo all’incidente ferroviario. Al momento non è noto se siano stati ascoltati colleghi delle vittime o di dipendenti di Rfi. Di certo, tra le persone entrate a palazzo di giustizia c’è però Antonino Laganà, fratello di Kevin, la più giovane delle cinque vittime. L’audizione è però è stata rimandata a mercoledì mattina. Antonino Laganà – che si è allontanato dalla procura con il papà senza rilasciare dichiarazioni – era stato convocato in qualità di dipendente della Sigifer, la società del Vercellese in cui lavorava insieme al fratello. Il giovane si è presentato in procura indossando una t-shirt su cui era ...

Ladi, dove hanno perso la vita in un colpo solo 5 operai di una ditta di manutenzione, che stavano operando sui binari della linea Torino - Milano è ennesima conferma di una ...Duemila persone (da tutto il Piemonte e anche da altre regioni) alla manifestazione indetta dai sindacati confederali in memoria delle vittime delladi. In fondo al corteo (che ha sfilato dalla stazione fino davanti alla Prefettura) una delegazione di lavoratori della Si.gi.fer di Bovorgovercelli, la ditta per cui lavoravano in ......vi dicono che siamo di fronte a una". Così il leader della Cgil, Maurizio Landini , a Vercelli per il corteo promosso da Cgil, Cisl e Uil a seguito dell' incidente ferroviario diin ...

Ai banchetti o online dopo la tragedia sui binari: dove e quando firmare a Bologna per la legge di iniziativa popolare ...I parenti di Michael Zanera: “Vogliamo giustizia”. In duemila alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Landini: “Basta ipocrisia” ...