Startup italiane minacciate dal Golden Power | cos’è e come si può risolvere il problema

(Di lunedì 4 settembre 2023) Arriva un nuovo, grossoper lenella forma del. Ecco di cosa si tratta esi può. Arriva l’allarme da Francesco Cerruti, direttore generale di Italian Tech Alliance: leoperano spesso in perdita e devono essere veloci per sopravvivere. Da qui nasce ildel, che costringe le aziende in questione ad attendere 45 giorni (e spesso di più) per ottenere l’autorizzazione, che può essere paralizzante e fatale per molte. Maquesto? Andiamo a vederlo insieme. Moltesonodal ...

...di età più produttiva della vita lavorativa sta arrecando grosse difficoltà alle aziende. ... Storie e notizie di aziende,, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia ...Dal 2016, più di 81.000 utenti hanno votato online la propriapreferita, di cui oltre 9.000 ... Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese, le Over the Top, i grandi ...Intanto oggi i voli aerei tra la Puglia e le principali cittàcostano quasi quanto quelli ... che proietta molte, non solo pugliesi, che andranno a costruire un eco - sistema digitale ...

17 startup italiane dell’intelligenza artificiale EconomyUp

Creata nel 2018 e lanciata nel 2021 è nata dall’idea di tre giovani ingegneri al tempo iscritti all’Università HEC e al Polytechnique di Parigie ...Benché in Italia, più che in altri paesi ... È il principio su cui si fonda Green Vibes, startup che offre prodotti legati al benessere sessuale sicuri per corpo, mente e ambiente. Del resto, oggi più ...