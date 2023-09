Startlist cronometro Vuelta a España 2023 | orari 5 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 settembre 2023) Dopo il primo giorno di riposo, riprenderà domani, martedì 5, da Valladolid ladi ciclismo: inunaindividuale con partenza ed arrivo nella città castigliana della lunghezza di 25.8 km. Saranno 162 i corridori al via: il primo partirà alle ore 14.01, l’ultimo arriverà al traguardo attorno alle ore 17.30. La diretta tv della decima tappa dellasarà assicurata da Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà affidata a eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della decima frazione della manifestazione iberica. Classifica...