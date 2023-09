Stangata sul gas | quasi 1300 euro l' anno a famiglia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il rialzo delle tariffe del gas è un pessimo segnale per Assoutenti, che calcola le ripercussioni per le tasche delle famiglie. Con l'aumento del 2,3% disposto da Arera per il mese di agosto la bolletta del gas sul mercato tutelato, a tariffe costanti, raggiunge quota 1.267a nucleo, equivalente ad un maggior esborso di circa +29all'rispetto alle tariffe in vigore a luglio. Sommati ai 644annui per la luce, la spesa di unaper le forniture energetiche (agosto 2023/luglio 2024) raggiunge così il totale di 1.911. Analizza Assoutenti in un comunicato stampa. Nel confronto con lo stesso periodo del 2021, e tralasciando il 2022 quando i prezzi hraggiunto livelli astronomici, la bolletta del gas risulta ...