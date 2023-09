Squilibri ormonali e cellulite | nell’intestino il segreto di salute e bellezza

Leggi su panorama

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’intestino è sede di più del 70% delle cellule del sistema immunitario. Non stupisce pertanto come diverse funzioni dipendano da questo importante organo: equilibrio ormonale, digestione degli alimenti, assorbimento delle vitamine e minerali e produzione ormonale. Il microbiota intestinale -ovvero l'insieme dei microrganismi, prevalentemente batteri, che vivono e interagiscono con il nostro intestino per regolarne funzioni essenziali- è importantissimo, per questo l’intestino è conosciuto come il secondo cervello. I batteri intestinali, che possono essere definiti buoni, cattivi o neutrali, influiscono sul nostro organismo. Cattive o incaute abitudini di vita possono portare ad alterazioni della flora batterica intestinale. La crescita eccessiva di batteri cattivi, conosciuta come disbiosi, può provocare malattie ed infiammazioni croniche. Con il termine “disbiosi” si intende ...