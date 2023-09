Spende oltre 150mila euro per farsi allungare le gambe di 14 centimetri | “L’ho fatto per piacere al mio ex marito | oggi me ne pento”

(Di lunedì 4 settembre 2023) Si è sottoposta a un difficile intervento perledi 14. Ha speso 130 mila sterline, più di 150 mila, per ottenere il risultato. Maè pentita. Non si riconosce più, non si piace. Ma soprattutto realizza di esser stata vittima del pressing psicologico dell’ex. Lui l’ha plasmata perché accondiscendesse docilmente ai suoi desideri. Lei si è fatta sopraffare e l’ha accontentato. Risultato: è una donna infelice. Protagonista di questa vicenda è la modella tedesca Theresia Fischer, 31 anni, che ha partecipato alla versione tedesca del Grande Fratello. L’ha raccontata ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump. Rivelando tutti i tormenti chela assalgono nel vedersi così: altissima ma non certo in maniera naturale e ...

a complicate eredità del passato sul piano dell'incidenza di alcune misure sui conti pubblici. Giorgetti poiparole anche sul complesso della politica economica dell'Esecutivo, con le ...Le elezioni,ad essere un appuntamento politico importante, per molti costituiscono anche l'... Lettura consigliata Dove si trova il ristorante e pescheria di Rino Gattuso e quanto siper ...Ogni famigliain media 117 euro all'anno per acquistare olio d'oliva, con un consumo in ... Che è anche l'alimento più popolare sulle tavole: addirittura più di pane e pasta, utilizzato da...

Spende oltre 200'000 franchi per aggiudicarsi una targa tvsvizzera.it

La gestione "permanente" di tutto il parco degli impianti in esercizio, a fronte di una spesa di circa 3,6 miliardi nel 2022, si ritiene abbia attivato oltre 34.800 unità di lavoro dirette e indirette ...Sono venti gli impianti coinvolti per 6,5 milioni di euro di investimento. Tutti gli interventi sono in fase di ultimazione, da concludere e rendicontare entro e non oltre fine anno avendo ricevuto ...