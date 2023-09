(Di lunedì 4 settembre 2023) Esordio di altissimo livello per l'attaccante, che si è caricato lasullele e quasi segnato il gol della vittoria: "Il gol? Lomio"

... ma Di Paolo calcia alto 95' Fischio finale! 1 - 0Formazioni ufficiali:(4 - 3 - 3): Del Favero; Fiordaliso, Arena, Peda, Tripaldelli; Parravicini, Carraro, Maistro; Siligardi,, ...Reti: al 8 stM. () . Ammonizioni: al 1 st Carraro M. (), al 39 st Tripaldelli A. () al 24 st Di Paola M. (Vis Pesaro), al 34 st Pucciarelli M. (Vis Pesaro). Formazioni ...E sull'episodio che ha deciso il match "Dal campo mi sembrava fallo, poi abbiamo segnato con la qualità di Siligardi e: sono contento per Mirco, è l'emblema della, ma tutto il gruppo ...

Spal, Antenucci: “Prestazione di squadra, sono contento. Il gol lo sento mio” ItaSportPress

Termina il fine settimana prima della sosta nazionali, con tanti ex biancorossi protagonisti sui campi di tutte le categorie. Prima sconfitta stagionale per l'Hellas Verona di ...Esordio di altissimo livello per l'attaccante, che si è caricato la squadra sulle spalle e quasi segnato il gol della vittoria: "Il gol Lo sento mio" ...