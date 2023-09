Spagna maschile al fianco di Jenni Hermoso | “Comportamento inaccettabile di Rubiales”

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) La nazionalespagnola si è esposta sul caso, schierandosi aldi. Il capitano, Alvaro Morata, ha letto un comunicato scritto dalla squadra per supportare le colleghe della nazionale femminile e dimostrare il proprio supporto a: “Innanzitutto vogliamo esprimere, ancora una volta, il nostro orgoglio e le nostre più sincere congratulazioni alla Nazionale femminile per il titolo di Campione del Mondo conquistato a Sydney. Un traguardo storico ricco di significato che segnerà un prima e un dopo nel calcio femminile. spagnolo, ispirando tante donne con un trionfo di incalcolabile valore, per questo vogliamo rammaricarci ed esprimere la nostra solidarietà alle giocatrici che hanno visto offuscato il loro successo. -Vogliamo respingere quello che ...