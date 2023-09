(Di lunedì 4 settembre 2023) su Tg. La7.it -e nubifragi in. Dal fine settimana il Paese è colpita da forti piogge che hanno creato disagi in diverse zone. Le più colpite sono state la ...

La7.it - Alluvioni e nubifragi in. Dal fine settimana il Paese è colpita da forti piogge che hanno creato disagi in diverse zone. Le più colpite sono state la provincia di Madrid , e quelle ...A provocare le inondazioni in tutto il Paese il passaggio della prima Dana (acronimo di depressione isolata ad alte quote ), che ha fatto scattare l'rosso in gran parte della Penisola.È dunque scattato l'rosso. I profughi dove li metto E il mare continua a riversare bambini,... EUROPA SEMPRE PIÙ SPETTATRICE SUI MIGRANTI Italia esono con l'acqua alla gola, c'è una ...

Spagna, allarme maltempo: gravi alluvioni a Madrid, Tarragona e Valencia TGLA7

Chiuso parte del traffico marittimo a Valencia e sospesa una partita della Liga. Nella Comunità di Madrid numerosi incidenti durante la notte ...MADRID (Reuters) - Domenica il sindaco di Madrid ha consigliato a tutti i residenti di rimanere a casa mentre la capitale si prepara a forti piogge e ...