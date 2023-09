“Sopravvive il 30%” La confessione choc del volto di Canale 5 dopo malattia e ricovero

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pasqualino Maione, lasulla. Il giovane ex concorrente di Amici, è tornato a parlare del male che l’ha colpito. Come abbiamo ultimamente raccontato, il cantante è stato di nuovo ricoverato per una problematica relativa al rene. E finalmente,circa 20 giorni di degenza, Pasqualino torna a casa ed è un buon momento per dire qualcosa ai suoi fan che lo seguono sempre con tanto affetto. >> “Lei al fianco di Maria De Filippi”. Amici 23, cambia tutto a due settimane dal via “Ultimo giorno finalmente! Anche questa è fatta. Ancora una volta grazie a tutto il reparto di malattie infettive ‘Vanvitelli’ del policlinico di Napoli capitanato dal prof. Coppola e da tutto il suo team di medici straordinari, seguito dai fantastici infermieri e collaboratori , tutti ! Grazie mille davvero di ...