Sophie Codegoni sulla relazione con Alessandro Basciano | “Stiamo affrontando un momento delicato”

(Di lunedì 4 settembre 2023)smentisce le voci di una rottura tra lei e, imprenditore genovese con il quale ha unasentimentale dal 2022. “Io e Aleunabbastanzadella nostra storia”, scrive l’influencer in alcune storie Instagram. “Leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla”. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questoio e Ale...

Crisi irrisolvibile trae Alessandro Basciano , i Basciagoni come li hanno nominati i fan Per la coppia del Grande Fratello la relazione è giunta davvero al capolinea Un gesto social sembra svelare come ...E' così che Alessandro Basciano risolve la crisi con, con una dichiarazione ...Da ormai qualche giorno, tra i principali gossip in circolazione c'è la rottura definitiva trae Alessandro Basciano che, dopo essersi innamorati nel corso del Grande Fratello Vip , hanno avuto una bellissima bambina di nome Celine . La presunta fine della loro relazione ha ...

Sophie Codegoni: "Io e Ale stiamo affrontando un momento delicato della nostra storia" TGCOM

In seguito alle storie di Sophie Codegoni del Grande Fratello, i fan dei Basciagoni sembrano sempre più convinti che la coppia sia giunta al capolinea. Ma un gesto social inaspettato sembra gettare ...Nonostante la conferma da parte di Sophie Codegoni sulla crisi con il compagno, la situazione continua a non essere chiara ...