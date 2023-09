Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Scoppia la crisi | «Momento delicato»

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni arriva la conferma della crisi trae Alessandro Basciano , e la fonte è la più attendibile possibile: la stessa ex gieffina. Nell'ultima settimana sono state numerose e insistenti le voci di una rottura tra la ...La crisi trae Alessandro Basciano sembra essere ormai confermata. Le voci hanno trovato una base di verità nelle parole della neo mamma, la quale è intervenuta nelle passate ore sui social ...e Alessandro Basciano la crisi è confermata ma adesso parla lei e spiega ...

Gf Vip, "Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati". Le loro reazioni al gossip sulla rottura ComingSoon.it

Sophie Codegoni ha deciso di rompere il silenzio dopo che sono diventate sempre più insistenti le voci sul suo presunto addio a Basciano.Ci risiamo! È di nuovo crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, non è per niente una vita felice la loro. Sono sull’orlo della separazione e i fan sono in apprensione. In molti si chiedono ...