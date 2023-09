Sophie Codegoni e Alessandro Basciano fanno pace dopo le voci sulla rottura

Alessandro Basciano estanno vivendo un momento di crisi ma sono ben felici di volerci riprovare, per la gioia dei fan che hanno imparato ad amarli già nel corso del Grande Fratello Vip . Alessandro ...Crisi irrisolvibile trae Alessandro Basciano , i Basciagoni come li hanno nominati i fan Per la coppia del Grande Fratello la relazione è giunta davvero al capolinea Un gesto social sembra svelare come ...E' così che Alessandro Basciano risolve la crisi con, con una dichiarazione ...

Sophie Codegoni: "Io e Ale stiamo affrontando un momento delicato della nostra storia" TGCOM

In seguito alle storie di Sophie Codegoni del Grande Fratello, i fan dei Basciagoni sembrano sempre più convinti che la coppia sia giunta al capolinea. Ma un gesto social inaspettato sembra gettare ...Nonostante la conferma da parte di Sophie Codegoni sulla crisi con il compagno, la situazione continua a non essere chiara ...