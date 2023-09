“Sono come un reduce | tormentato dalle ferite e dagli incubi | ma…” | il post di Giovanni Allevi

(Di lunedì 4 settembre 2023) “unda… ma sto uscendo dall’inferno”, è così che scrivedopo due mesi di silenzio sui social. Il celebre pianista, in lotta contro un mielona diagnosticato nel 2022, non si era più fatto sentire dai suoi follower dai primi di luglio 2023, dopo averato uno scatto in cui teneva stretto a se un gattino e parlava di meditazione e riconoscenza. Ora l’artista torna su Instagram, in una foto che lo ritrae in piedi, con parole nuove e rinnovata speranza: Adessoun, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo ...

Qualigli impegni disattesi secondo Mosca Gli impegni presi dall'Occidente e a cui si riferisce Putin, tra le altre cose, il collegamento della banca agricola russa allo Swift , la ...La maggior parte dei presunti criminiepisodi di violenza domestica,hanno rivelato le forze dell'ordine ai media Usa, e i numeri preoccupantistati diffusi il giorno dopo che un ...Alcuni ruoli e alcuni filmcollegati a certi attori. Ma è un punto di vista di Favino, cosìdi altri attori italiani". "Forse la produzione americana ha visto Adam Driver per questo ruolo ...

Maltempo in Spagna, le strade in Catalogna sono come fiumi in piena: l’acqua trascina via tutto Corriere TV

Per me la giornata di oggi rappresenta emozioni forti e dopo aver vissuto una estate turbolenta, non per colpa nostra, sono ancora di più soddisfatto perché so che questa squadra è in mani salde tra ...A Firenze c'è già chi vuole la sua testa, ma lì si sa non ci sono mezze misure. Sarebbe un errore clamoroso ... E' stato schierato anche da falso nueve, come fece agli esordi Paulo Sousa. Si è ...