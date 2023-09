commenta Dramma in provincia di, dove un49enne, che era disperso da domenica, è stato trovato morto nel torrente Acquafraggia. I soccorsi erano stati allertati da un gruppo di amici, non vedendolo più rientrare in ...Il primo Metaborgo d'Italia si trova in Valtellina in provincia di. 'Inaugurato' a giugno, qui ad Albaredo per San Marco il, dotato di visore, è chiamato a un'esperienza immersiva a ...Sul posto i militari della Guardia di finanza dicon i volontari del Soccorso Alpino. Informata, la Procura diha disposto il trasferimento del corpo all'obitorio dell'ospedale del ...

Sondrio, turista 49enne disperso: trovato morto in un torrente TGCOM

Lo cercavano da domenica alle 20, quando gli amici del campeggio all'Acquafraggia, nella Val Bregaglia italiana in provincia di Sondrio, lo avevano visto per l'ultima volta, mentre cercava un po' di f ...La vittima del tragico incidente è un uomo di 49 anni, originario di Lecco e residente a Missaglia (Lecco). I Vigili del fuoco, nell'intervento con i militari e i volontari del Soccorso Alpino ...