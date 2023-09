Solo un' ipotesi La retromarcia di Amato sulla strage di Ustica

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'ex presidente del Consiglio ritratta parzialmente l'intervista rilasciata a Repubblica due giorni fa: "Non ho raccontato nulla di nuovo, non era nelle mie possibilità. Volevo riportare il tema all'attenzione"

Ustica, il dietrofront di Giuliano Amato: «Non ho elementi nuovi, ho ... Open

L'ex premier precisa la sua versione sul missile francese: l'ho fatto non perché avessi forti elementi ma per sollecitare chi li ha a parlare, a dire la verità, non altro ...L'ex presidente del consiglio aveva sostenuto che erano stati i francesi ad abbattere per errore il DC9 Itavia mentre il loro obiettivo era Gheddafi. Tesi verosimile, ma decenni di depistaggi ci hanno ...