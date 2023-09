(Di lunedì 4 settembre 2023) Arrivano le prime medaglie a Riad, Capitale dell’Arabia Saudita che ospita da oggi fino al prossimo 17 settembre i Campionatidi, evento di grande importanza anche perché valido come qualifica olimpica. Nell’unica Finale svoltasi in questa giornata inaugurale di competizioni, quella dedicata alla categoria fino ai -49 kg femminile, a conquistare il metallo più pregiato è stata la thailandese Sirvimon. Unadavvero spettacolare fin dal primo segmento. Nello strappo infattisi è resa artefice di un percorso netto, alzando prima 72 kg, per poi passare a 76 kg e 78 kg, una misura in più dellasta del Magascar Rosina, abile a tirare su rispettivamente 70 kg, 75 kg ...

Ad esempio, è stabilito che, durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio, la lavoratrice non può essere adibita al trasporto, aldinonché a lavori pericolosi, ...Faccio semprea 32 anni. Il mio corpo sembra più forte e preparato. I risultati sono migliorati anche in palestra. Questo mi dà molta fiducia" , ha dichiarato Dimitrov in conferenza ...Giorno di viaggio, a tre dalle gare, per la squadra azzurra di. A Riyadh, dal 4 al 7 settembre 2023, avrà luogo il World Weigthlifting Championships, tappa fondamentale del percorso per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nove gli azzurri in gara ...

Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Pramongkhol vince la gara dei -45 kg, seconda Randafiarison OA Sport

L'attesa è finita. Oggi, lunedì 4 settembre 2023, cominciano in quel di Riad (Arabia Saudita) i Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, rassegna molto importante non solo perché si tratta fonda ...Si è tenuta a Silvi presso il centro Le Dune domenica 27 "Middle Earth Battle", una competizione di functional fitness che consiste in prove di resistenza fisica, quali corsa, nuoto, salto della corda ...