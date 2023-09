Sole protagonista quasi ovunque | domani possibili piogge al Sud

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - La prima settimana di settembre inizia con un vasto e robusto campo di alta pressione sull'Europa centrale. Questo porta condizioni meteo stabili ma anche caldo anomalo con temperature fino a 12-14 gradi sopra media tra Francia, IBritanniche e Paesi Bassi. Condizioni meteo stabili anche in Italia ad eccezione delle regioni meridionali dove il transito di una piccola goccia d'aria fredda in quota porterà qualche temporale nel corso dei prossimi giorni, specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temperature che sulla nostra Penisola resteranno intorno alle medie del periodo o anche di qualche grado sotto al Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la persistenza di un vasto anticiclone sull'Europa anche nel secondo weekend di settembre. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Il rinforzo dell'alta pressione porta condizioni di ...