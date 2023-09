Solbakken | «Ostigard ha bisogno di giocare | sarà titolare contro la Giordania»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il commissario tecnico della Norvegia, Stale, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’amichevolela. Tra i temi trattati, anche quello relativo al difensore del Napoli, Leo Skiriha insistito sulla necessità, per, didi più. Ed ha annunciato che,la, il difensore del Napoliin campo dal primo minuto e per tutta la partita, proprio perché ne haha dichiarato: «giocherà dal primo minutola, hadi. Sapevamo che alcuni giocatori non avrebbero giocato nei ...