Sofia Coppola alla Mostra del Cinema di Venezia | le origini italiane della regista figlia d’arte | in concorso con “Priscilla” 

(Di lunedì 4 settembre 2023) Grande l’attesa al Lido diper il film Priscilla di, adattamentotografico delle memorie Elvis and memoglie del re del rock. La giornata sei80.internazionaletografica divedrà in gara anche Aku wa sonzai shinai delgiapponese Ryusuke Hamaguchi, mentre fuorisarà presentato

Raccontato dalla regista. Video di Nicola RoumeliotisVENEZIA - Leone d'oro nel 2010 per Somewhere , amata e odiata dai cinefili,non è più ormai soltanto la figlia di Francis Fordma una regista interessante e affermata con temi ricorrenti e uno sguardo attento ed empatico sull'adolescenza e l'identità ...A dolescenti, belle, inquiete . E più forti di quello che sembrano. Sono le ragazze a cui, dopo otto film, ci ha abituati. Priscilla Beaulieu coniugata Presley , protagonista del suo nono lavoro, presentato oggi al Festival del Cinema di Venezia , non è da meno. Ispirato al libro Elvis and Me , scritto ...

Venezia, 4 set. (askanews) - In "Priscilla", presentato in concorso alla Mostra di Venezia, Sofia Coppola porta alla luce la vera storia della ...Molto pubblico e grandi star forse per il tappeto rosso più importante del festival. Allen porta un film divertente fuori concorso, Coppola in ...