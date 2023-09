Smart working svolto dall’estero | novità sulle regole fiscali da applicare

(Di lunedì 4 settembre 2023) Gli anni della pandemia hanno portato giocoforza ad un utilizzo massiccio delloal fine di limitare, da un lato, i contatti tra le persone, salvaguardandone la salute e, dall’altro, garantire comunque la continuità economico – produttiva di aziende ed uffici alla luce delle restrizioni governative alla circolazione delle persone. Dal punto di vista fiscale, il lavoro agile vede una separazione tra il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, la residenza del lavoratore ed infine il luogo in cui si producono gli effetti dell’attività lavorativa.L’intensificarsi del ricorso alla prestazione a distanza, anche in epoca post pandemica, con fenomeni in alcune situazioni di lavoro transfrontaliero o frontaliero e, di conseguenza, il coinvolgimento di normative di altri paesi, ha generato alcuni dubbi interpretativi in ...

Talking about start - ups, high education, andhere is a real challenge.' = '1693804646' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > '......in casa secondo una tradizione del passato " sottolinea la Coldiretti regionale " sembrava destinata a perdersi ed è invece tornata di grande attualità prima con la pandemia e loe ora ..."Dopo due anni il presidente Occhiuto finalmente scopre le possibilità offerte dallo, ma dimentica che è fin dal 2020 che il Pd regionale incalza il centrodestra sulla necessità di porre in primo piano questa misura e sfruttarla al massimo. Meglio tardi che mai". È ...

Smart working, stop per 800mila dipendenti fragili (nel privato e nel pubblico) a fine settembre ilmessaggero.it

Smart working al capolinea. Il lavoro agile a fine settembre verrà meno per circa 800mila dipendenti, tra settore pubblico e privato. Interessati ...Il lavoro agile per i lavoratori fragili è già al capolinea: tra un mese, o poco meno, anche chi soffre di patologie dovrà tornare in ufficio. Rumors ...