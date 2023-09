Sliding Doors | dopo 25 anni quel taglio corto di Gwyneth Paltrow fa ancora sospirare

Il gap di 4 lunghezze è lodel set: Sylla, due ace di Antropova (e il terzo non concesso nonostante il tocco in rice non ravvisato), due magie di Pietrini e l'ace di Lubian regalano il ...COLOMBO 3 : 'Questi sono glidel calcio: gol sbagliato, gol subito . Sono leggi non scritte ed è capitato ancora anche oggi. Nel finale abbiamo avuto un'altra mezza occasione in area ...Il gap di 4 lunghezze è lodel set: Sylla, due ace di Antropova (e il terzo non concesso nonostante il tocco in rice non ravvisato), due magie di Pietrini e l'ace di Lubian regalano il ...

Sliding Doors e gli altri film che ci regalano un guardaroba senza scadenza Vanity Fair Italia

Sliding Doors dal 1998 ha fatto molto più che rinominare il concetto di un momento fortuito che cambia la vita (in quanti abbiamo poi pensato alle «sliding doors» che ci saranno capitate). Sliding ...A 25 anni dall'uscita in Italia di Sliding Doors il look minimal chic del personaggio di Gwyneth Paltrow è ancora oggi tra i più stilosi (e sempre attuali) della storia del cinema. Ma non è il solo: s ...