Siviglia | Sergio Ramos è atterrato in città | tutto pronto per la firma

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 settembre 2023)perre con gli andalusi: le parole del difensore ex Real Madrid e PSGa diventare un nuovo giocatore del. Il difensore ex Real Madrid e PSG ènellaandalusa e, raggiunto da Marca, ha commentato così la sua decisione. «Sì, sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche. Aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendo tornare a casa non aveva senso andare altrove senza fermarsi qui, era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il sevillismo e verso ...