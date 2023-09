Siti porno vietati ai minori | il governo vara un' app Ecco come funzionerà

... la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha rilanciato un'importante tematica che sta prendendo piede nell'agenda governativa: il divieto all'accesso aiper i ...Eugenia Roccella , ministro alla Famiglia e alle Pari opportunità, ha annunciato una legge che vieti l'utilizzo deiai minorenni , con un controllo strettissimo e "inaggirabile". Come è noto, infatti, l'accesso ai contenuti a luci rosse è già riservato ai maggiorenni, ma il controllo si limita a banner ...Estratto da www.open.online Il governo ha scelto di intestarsi una nuova battaglia: proteggere i minori dai contenuti pornografici online. Il provvedimento, ancora in fase di studio, è ...

Siti porno e minori, come funzionano i sistemi di verifica dell'età: le soluzioni, i limiti e gli esempi nel mondo Corriere della Sera

Il dominio del produttore è stato compromesso e mostra contenuti per adulti. Sito porno sugli snack per bambini Paw Patrol è una popolare serie TV trasmessa anche in Italia dal 2013. Lidl vende nel ...La ministra Bernini rilancia l’idea della collega Roccella: ragazzi da tutelare. Provvedimento in agenda. Ecco come le piattaforme dovranno intervenire ...