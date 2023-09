Sintomo precoce del Parkinson | ti colpisce e non te ne rendi nemmeno conto

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 4 settembre 2023) Un’équipe di ricercatori degli Stati Uniti e del Belgio ha scoperto qualcosa di molto importante sul: ecco l’avvisaglia da non sottovalutare. Una delle malattie più gravi che possano colpire anche prima della vecchiaia è il, una patologia neurologica purtroppo molto diffusa. Tale condizione deriva dalla diminuzione di una sostanza nel cervello chiamata dopamina e che è caratterizzata da un progressivo rallentamento dei movimenti. Purtroppo non esiste una cura risolutiva per questa malattia, né un trattamento veramente efficace per ritardarne la progressione. Ma giocare d’anticipo, prestando attenzione a tutti i sintomi e le avvisaglie, può essere molto utile per il paziente e per i suoi familiari. Gli studiosi in questione hanno analizzato le cartelle cliniche di 24.624 americani con. ...