Sinner-Zverev stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming ottavi US Open 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 settembre 2023) Jannikaffronterà Alexanderneglidi finale degli US, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. Tutto secondo pronostico finora in quel di New York. Sin dal momento del sorteggio il maggiore ostacolo verso il possibile quarto di finale contro Alcaraz per Jannik è stato individuato nel tedesco numero 12 del seeding. Un accoppiamento, questo, che fa paura soprattutto perché il tedesco si è aggiudicato tre dei quattro scontri diretti tra i due. Uno di questi proprio in questo torneo e negli, due anni fa, un secco tre a zero per il tedesco. Era però un altroe certamente un altro. L’ex finalista di questo torneo è senza dubbio in crescita dopo il lungo stop in ...