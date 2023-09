Singapore | turista rimane sotto shock | Questa cosa vi fa capire quanto sia sicura la città

(Di lunedì 4 settembre 2023)è una delle nazioni (-stato a voler essere precisi) più sicure al mondo. Unaha mostratola sensazione di sicurezza sia grande anche in un luogo molto affollato. Ci sono alcuni stati che sono saliti alla ribalta solo nel passato recente. Uno di questi è. Si tratta di una piccola nazione insulare nel Sud-Est asiatico che ha dimostrato come, grazie al duro lavoro delle istituzioni, si possa cambiare la propria reputazione e finire nei primi posti di numerose classifiche. Non a caso, oggi è considerata un paradiso di efficienza e sicurezza. Casuale non è neppure il fatto che nel 2023abbia raggiunto New York, con cui occupa ex aequo la prima posizione nella classifica delledove il costo della vita è più ...

È vero il contrario in Polonia,e Svezia , dove il ritardo è malvisto e da evitare. VEDI ANCHE Il vero motivo per cui alcune persone sono sempre in ritardo è questo Attenzione ai gesti ...; . Edinburgo; . Si tratta di località che hanno ricevuto apprezzamenti da chi ci vive, da chi le ha frequentate comee dalle aziende che ne gestiscono il servizio. Come hanno fatto ...È vero il contrario in Polonia,e Svezia , dove il ritardo è malvisto e da evitare. VEDI ANCHE Il vero motivo per cui alcune persone sono sempre in ritardo è questo Attenzione ai gesti ...