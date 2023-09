Simona Ventura | la figlia Caterina con due mamme parte per l’Inghilterra Il saluto commosso | «Cittadina del mondo»

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 4 settembre 2023)si trova in Inghilterra già da qualche giorno in compagnia del compagno Giovanni Terzi, prima di intraprendere l’avnella nuova edizione di Ballando con le Stelle. La coppiaciperà gareggiando l’uno contro l’altra e la conduttrice non vede l’ora di iniziare. Nel frattempo, mammadovrà salutare la, innza per una nuova avlontana da casa, in Inghilterra, appunto. Andiamo a scoprire cosa andrà a fare.e laha raccontato durante una delle sue ultime interviste il rapporto con la...