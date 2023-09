Siisl | guida alla registrazione in piattaforma e come funziona

(Di lunedì 4 settembre 2023) La, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è ufficialmente operativa. Questo innovativo sistema è stato sviluppato dall’INPS ed è entrato in funzione a partire dal 1° settembre. Questa iniziativa è stata istituita sotto l’egida del Ministero del Lavoro e si propone di promuovere itinerari dedicatiricerca di impiego e all’accrescimento delle competenze con corsi di formazione. Laè accessibile a coloro che precedentemente beneficiavano del Reddito di cittadinanza e che sono considerati idonei all’impiego. A partire dal primo gennaio 2024, si apriranno le porte anche ai beneficiari dell’assegno di inclusione. All’interno di, gli utenti troveranno offerte di lavoro, corsi di formazione, possibilità di svolgere stage, progetti ...

...per entrare nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa () e ottenere il Supporto alla formazione e lavoro, operativo dal 1° settembre, possono affidarsi a una...... questo è un promemoria su quello che l'attuale governo aMeloni ha realizzato per "impedire" ... Registrazione sul portale(Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). ......professionali riconosciuti dal sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (). C'... Cosa fare senza reddito di cittadinanza La videointerattiva dell'Inps Secondo quanto ...

Formazione e lavoro,guida al Siisl:come inoltrarela domanda TTG Italia

L’INPS ha ricevuto oltre 11.000 richieste per il nuovo sussidio SFL in meno di due giorni, sostituendo il Reddito di cittadinanza per molti. Il processo di richiesta, con nove fasi da seguire online, ...Lavoro Sul Lario 232 in hanno appena perso il sussidio. C’è un nuovo supporto per orientamento e formazione: «Ma nei primi due giorni non sono arrivate domande» Nessuna richiesta in tutta la provincia ...