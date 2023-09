Sifilide | come si riconosce e previene la malattia sessuale con casi in aumento

(Di lunedì 4 settembre 2023) Lo dice l’OMS: il benessereè fondamentale per la salute e la felicità delle persone, e per raggiungerlo è necessario anche conoscere e combattere le malattie sessualmente trasmissibili.la, patologia più diffusa di quanto si possa immaginare (e siamo nel 2023)

Sono gli stessi dati ECDC a chiarire in maniera inequivocabilelasia tutt'altro che un problema del passato : nei 28 Paesi coinvolti nel monitoraggio (Europa e Stati Uniti), infatti, i ...Questi bambini venivano trattatirifiuti usa e getta. In un caso, Heiman aveva definito la ... In seguito, un medico californiano aveva iniettato i germi dellaa ragazze hawaiane di età ...È la suaegli scrive " una specie di febbre suicida che, appena espulsa, subito ritorna incurabile. Per vincere questa febbre, vale solo la poesia e la donna. Il resto non esiste. Non ...

Sifilide: di cosa si tratta e come si previene - iO Donna Io Donna

Sono gli stessi dati ECDC a chiarire in maniera inequivocabile come la sifilide sia tutt’altro che un problema del passato: nei 28 Paesi coinvolti nel monitoraggio (Europa e Stati Uniti), infatti, i ...La sifilide è tutt’altro che debellata. I consigli dell’esperto per la Giornata mondiale del Benessere sessuale, il 4 settembre ...