Sicurezza sul lavoro | Sisto “Serve un nuovo patto tra Stato e imprese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Per arginare la piaga delle morti sulla parola utile non può essere solo ‘punizionè, ma soprattutto ‘prevenzionè. Vanno responsabilizzate leimplementando un rapportoe virtuoso tra pubblico e privato, un ‘per la sicurezzà basato sulla consapevolezza che la prevenzione degli infortuni non può e non deve essere per le aziende un ulteriore peso dal punto di vista economico”. Così in una intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno il vice ministro della Giustizia e docente die salute delal Politecnico di Bari, Francesco Paolo. “Il Legislatore deve fare di tutto perchè lasuldiventi conveniente e al tempo stesso premiante. Quattro le terapie ...